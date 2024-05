video suggerito

Bambina di 9 anni sparisce da sotto gli occhi della madre a Milano: ritrovata a bordo di un autobus Una piccola di 9 anni è sparita a Milano da sotto gli occhi della madre. Le ricerche per trovarla sono iniziare subito e, infatti, i carabinieri l’hanno riportata a casa: si trovava su un autobus di linea da sola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Matilde Peretto

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una bambina di 9 anni è stata ritrovata dai carabinieri poco dopo che la madre aveva chiesto aiuto perché non riusciva più a trovare la figlia. Un attimo prima era con lei , quello dopo non c'era più. È successo nella mattina di domenica 26 maggio intorno alle 10:20 nella zona di Corvetto a Milano. La piccola, con alcuni problemi di salute, è stata trovata a bordo di un autobus dopo che l'autista, vedendola sola, aveva allertato le forze dell'ordine.

La mamma della bambina, una donna di 47 anni, ha raccontato che la figlia stava giocando con la sua bici. Poi è scomparsa e la madre non ha potuto far altro che avvertire i carabinieri del nucleo Radiomobile di Milano. La donna ha aggiunto di essersi distratta un secondo solo. Era disperata, tanto che i carabinieri l'hanno fatta salire nella loro auto per cercare di tranquillizzarla.

La ricerca della bambina di 9 anni, con alcuni problemi di salute non specificati, è iniziata subito. I carabinieri hanno verificato che in quella zona passano due linee di autobus dell'Atm: la 96 verso il centro e la 77 verso San Donato. Hanno deciso di controllare il percorso dei mezzi e hanno avuto una buona intuizione.

Leggi anche Pitbull si scaglia contro un bambino di 9 anni: ferite al torace e alla gamba

Infatti, l'autista di uno dei due autobus sotto controllo aveva notato una bambina a bordo da sola e aveva avvisato la centrale operativa. Negli stessi istanti, i carabinieri avevano visto un autobus fermo all'altezza di Santa Giulia. Era lo stesso. La piccola è stata recuperata e presa in consegna dai militari. Poco dopo l'hanno accompagnata dalla madre.