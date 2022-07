Aveva la cocaina ad asciugare nel forno di casa: arrestato uno spacciatore Tra le mura della sua abitazione sono stati trovati e sequestrati 8 chili di cocaina e contanti per oltre 30mila euro.

Tre panetti di cocaina nel forno di casa, ventilato a quaranta gradi come un dolce da cuocere. Erano parte di un carico di 8,1 chili (di cui 3 dentro il forno), quello che è stato sequestrato a un 53enne di Turbigo (Milano). E ancora materiale per il confezionamento delle dosi, bilancini di precisione, 31mila euro in contanti e 6mila franchi svizzeri, oltre a un computer e tre agende con appunti e conteggi "ritenuti funzionali al traffico di droga". In più, le forze dell'ordine hanno sequestrato anche un orologio di lusso.

È stato arrestato dal'automobile di Milano, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un uomo che gestiva nella propria abitazione una centrale di spaccio locale. Adesso si trova nella casa circondariale di Busto Arsizio (Varese), a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Gli agenti della Squadra Mobile milanese hanno individuato e seguito un uomo che, in sella a una moto di grossa cilindrata, ritenevano potesse svolgere un ruolo importante nello spaccio in nell'hinterland milanese. Una volta fermato e sottoposto a un finto controllo, nei giorni scorsi, i poliziotti hanno poi proceduto alla perquisizione in casa.