Autobus con 15 giovani a bordo prende fuoco a Castrezzato: l’autista se ne accorge e mette in salvo tutti

Un autobus di linea ha preso fuoco a Castrezzato (Brescia) nel pomeriggio del 27 ottobre. L’autista è riuscito a far scendere i 15 giovani che aveva a bordo e a uscire dal centro abitato del paese. Il mezzo è stato distrutto dalle fiamme.

Il pullman andato a fuoco a Castrezzato (foto da Facebook)

Un autobus di linea con a bordo circa 15 giovani ha preso fuoco nel pomeriggio di oggi, lunedì 27 ottobre, per cause ancora non chiare nei pressi di Castrezzato (in provincia di Brescia). Ad accorgersi del fumo sarebbero stati i ragazzi, che hanno poi avvertito il conducente. L'autista è riuscito a far evacuare il mezzo e ad accostare in un punto lontano dal paese. L'incendio, che in pochi minuti ha distrutto il pullman, è stato estinto dai vigili del fuoco di Chiari e di Brescia. Il sindaco Luigi Cuneo, arrivato sul posto, ha ringraziato il conducente di Arriva Italia: "Grazie alla sua prontezza di riflessi nessuno si è fatto male".

L'episodio si è verificato intorno alle 16 del 27 ottobre. Il pullman di linea stava percorrendo le via di Castrezzato, quando alcuni dei ragazzi che si trovavano a bordo hanno allertato il conducente della presenza di fumo all'interno del mezzo. L'autista, a quel punto, ha subito accostato e ha fatto scendere tutti. Lui, invece, ha proseguito la marcia per allontanarsi dal centro abitato il più possibile.

Arrivato all'altezza del cimitero, l'autista ha accostato un'altra volta e ha abbandonato il veicolo, che poco dopo è stato avvolto dalle fiamme. Poco dopo sono arrivati i vigili del fuoco di Chiari e di Brescia con tre autopompe, insieme anche ai carabinieri e alla polizia locale. Le fiamme hanno distrutto il mezzo, ne è rimasta solo la carcassa. Nessuno, comunque, è rimasto ferito. Il sindaco Cuneo, con un post su Facebook, ha espresso "un ringraziamento a tutti per l’ottimo lavoro".