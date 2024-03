Auto travolge una moto a un incrocio nel centro di Milano: morto un 48enne Nella mattinata del 7 marzo un’auto ha travolto una moto all’altezza dell’incrocio tra via Gioia e via Don Sturzo a Milano. Il motociclista, un 48enne, è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 48enne è deceduto questa mattina, giovedì 7 marzo, in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo via Melchiorre Gioia nel centro di Milano. L'uomo, stando a quanto ricostruito in un primo momento dagli agenti della polizia locale intervenuti sul posto, stava viaggiando a bordo della sua motocicletta quando, arrivato all'angolo con via Don Luigi Sturzo, sarebbe stato colpito da un'auto. L'impatto lo ha fatto sbalzare per diversi metri, facendolo finire contro l'asfalto. I sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo durante il tragitto verso l'ospedale Niguarda di Milano, ma poco dopo il 48enne è morto.

Lo schianto all'angolo tra via Gioia e via Don Luigi Sturzo

Lo schianto è avvenuto intorno alle 11:30 del 7 marzo. La dinamica dell'incidente, così come la causa, è ancora da chiarire. Da quanto si è appreso finora, il 48enne era arrivato quasi nei pressi dell'incrocio tra via Gioia e via Don Sturzo regolato dai semafori, poco lontano dal sottopasso che conduce alla stazione ferroviaria e della metropolitana di Garibaldi.

Un'auto avrebbe centrato il motociclista. L'impatto è stato deciso, al punto da far sbalzare il 48enne dalla due ruote e facendolo finire contro l'asfalto diversi metri più avanti. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, infatti, ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso.

Il decesso in ospedale e i rilievi della polizia locale

All'arrivo dei sanitari, il 48enne era in arresto cardiaco. I soccorritori hanno, dunque, deciso di caricarlo in ambulanza e trasferirlo d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano. Durante il tragitto il motociclista è stato sottoposto alle manovre di rianimazione, ma poco dopo il suo arrivo in pronto soccorso è deceduto.

Gli agenti della polizia locale intervenuti si sono occupati di effettuare i primi rilievi. Le forze dell'ordine dovranno chiarire la dinamica dello schianto e capire se uno dei due coinvolti nell'incidente non abbia rispettato il codice stradale, un semaforo, uno stop o se viaggiasse a velocità superiore a quella consentita.