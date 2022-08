Auto travolge i tavolini di un bar a Giussano: sette feriti Un’auto è finita contro i tavolini del bar “River Cafè” s Giussano provocando sette feriti. La più grave è un 55enne trasportato in ospedale in elisoccorso.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Paura a Giussano, in Brianza. Dalle prime informazioni, un'auto è piombata contro i tavolini del bar "River Cafè" provocando sette feriti. I fatti sono accaduto in via delle Rimembranze oggi martedì 9 agosto. La dinamica è ancora tutta da chiarire. Al momento si sa che il ferito più grave è un 55enne trasportato in elisoccorso all'ospedale Niguarda per una frattura alla gamba. Altre due persone, un 47enne e un 27enne, sono stati portati a Desio con traumi lievi. E ancora: un uomo di 35 e una ragazza di 22 sono state valutate in codice giallo, mentre una 51enne e una signora di 80 anni sono state portate a Monza.