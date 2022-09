Auto si ribalta dopo un incidente, conducente miracolosamente illeso Un incidente tra due auto ha provocato il ribaltamento di una Dacia. Fortunatamente, il conducente del veicolo non ha riportato ferite gravi.

Rocambolesco incidente nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 17 settembre, a Samarate, in provincia di Varese. Per motivi ancora da accertare, due auto si sono scontrate. Una delle due, una Dacia, si è ribaltata su un fianco contro un palo. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, del personale sanitario e delle forze dell'ordine. L'unico ferito, un uomo di 60 anni, fortunatamente non ha riportato ferite gravi.

Auto si ribalta dopo un incidente, 60enne quasi illeso

Secondo quanto comunicato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, tutto è successo poco dopo le 19.15 lungo viale Giovanni Augusta, all'altezza del civico 114. Sul posto il 118 regionale ha inviato immediatamente due ambulanze in codice rosso e ha allertato i vigili del fuoco di Varese e i carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio. I sanitari, una volta arrivati sul luogo dello schianto, hanno aspettato che i pompieri estraessero dalla Dacia il conducente di 60 anni prima di poterlo soccorrere.

Indagini affidate ai carabinieri di Busto Arsizio

Fortunatamente, come detto, l'uomo non ha riportato ferite gravi e, dopo una prima medicazione in loco, è stato accompagnato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di Gallarate per ulteriori accertamenti. Nessuna conseguenza, invece, per il conducente dell'altra auto, una Fiat Punto. I vigili del fuoco hanno inoltre messo in sicurezza l'area e provveduto a rimettere in piedi il mezzo ribaltato prima di trasportarlo altrove. I carabinieri, al contrario, hanno raccolto le testimonianze dei presenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. L'intervento dei soccorritori ha provocato disagi al traffico.