Auto con a bordo bimbo di 2 anni si ribalta nella galleria del Monte Barro, traffico paralizzato Incidente stradale a Galbiate. A bordo della vettura un 34 enne e un bambino di 2 anni, ma nessuno avrebbe riportato conseguenze per fortuna.

A cura di Pierluigi Frattasi

Incidente stradale a Galbiate, in provincia di Lecco, dove un'auto si è ribaltata nella galleria Monte Barro sulla strada statale 36 ‘del lago di Como e dello Spluga'. Nella vettura c'erano un uomo di 34 anni e un bambino di 2 anni, i quali, per fortuna, non avrebbero riportato conseguenze. Traffico paralizzato in direzione del confine con la Svizzera. L'incidente, rende noto Anas, è avvenuto poco dopo le ore 18,00 di oggi, sabato 5 agosto 2023, all'altezza del chilometro 47,630.

Sul posto Polizia Stradale e mezzi di soccorso

Immediatamente è partita la macchina dei soccorsi. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia Stradale, gli addetti dell'Anas, il personale medico sanitario dell'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco. Sarebbero due le persone coinvolte nell'incidente, un uomo di 34 anni e un bambino, che però, come detto, non avrebbero riportato ferite. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto avrebbe sbandato per motivi ancora da accertare, finendo alla fine per capovolgersi.

Chiusa una corsia del tunnel in direzione Nord

L'incidente stradale ha avuto ad ogni modo un forte impatto sulla circolazione dei veicoli. Per permettere l'intervento dei soccorsi e la rimozione dalla carreggiata del veicolo coinvolto nell'incidente, infatti, è stato necessario chiudere alla circolazione una corsia del tratto della galleria, in direzione Nord. Lunghe code di auto si sono formate tra lo svincolo di Suello e il ponte di Lecco, complice anche la grande presenza di veicoli legata al secondo weekend di esodo estivo per le vacanze.