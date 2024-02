Attraversa fuori dalle strisce pedonali e causa un incidente: condannata a tre mesi Una donna di 60 anni è stata condannata a tre mesi perché ha attraversato la strada in un punto in cui non c’erano le strisce pedonali e, in questo modo, ha fatto cadere un motociclista che per evitarla ha eseguito una manovra improvvisa. L’uomo ha riportato diverse fratture: la 60enne dovrà risarcirlo con ventimila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Una donna è stata condannata a tre mesi perché accusata di aver causato un incidente mentre attraversava la strada fuori dalle strisce pedonali. L'episodio contestato si è verificato a maggio 2021 in una zona periferica di Pavia. Sulla base di quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna – che ha sessant'anni – proprio perché ha attraversato in un punto non consentito avrebbe fatto cadere un motociclista che per non investirla, è stato costretto a effettuare una manovra improvvisa.

Il motociclista ha perso il controllo del mezzo e ha riportato diverse fratture

L'uomo, un 48enne che è residente ad Albuzzano (Pavia), ha perso il controllo del mezzo ed è finito rovinosamente sull'asfalto. Soccorso dagli operatori sanitari del 118, inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), è stato trasferito in ospedale perché aveva riportato diverse fratture e ferite. Nel frattempo le forze dell'ordine hanno effettuato tutti i rilievi del caso e ricostruito la dinamica. La donna è stata così indagata ed è andata a processo.

La donna è stata condannata a tre mesi e a pagare ventimila euro

Nella giornata di ieri, mercoledì 21 febbraio, la sessantenne è stata condannata. A darne notizia è stato il quotidiano La Provincia Pavese. La giudice Elena Stoppini l'ha reputata colpevole del reato di lesioni. Dovrà scontare tre mesi e pagare ventimila euro al motociclista per i danni che ha subito.