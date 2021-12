Attacco hacker all’ospedale di Lecco: bloccati per dodici ore i server di vaccini e tamponi L’ospedale di Lecco ha subito un attacco hacker nella notte: i server per i vaccini e i tamponi sono rimasti bloccati per 12 ore. I tecnici hanno lavorato tutta la notte per ripristinare il problema.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella notte tra lunedì e martedì, il sistema informatico dell'Azienda socio sanitaria territoriale di Lecco ha subito un attacco hacker. Oltre il cinquanta per cento dei server è andato fuori uso per quasi dodici ore. Si sono registrati problemi alle prenotazioni: in particolare modo l'attacco ha riguardato i server che si occupano dei tamponi, dei vaccini e dei pronto soccorso. Stando a quanto si legge dal quotidiano "Il Corriere della Sera", i tecnici hanno lavorato tutta la notte.

I tecnici a lavoro tutta la notte

Gli operatori hanno infatti cercato di ripristinare il prima possibile il sistema. L'attacco, come spiega Corsera, ha infatti prodotto dei ritardi sulla gestione dei servizi. La situazione starebbe però tornando lentamente alla normalità consentendo ai cittadini di poter accedere ai servizi necessari alla loro salute. Non è la prima volta che un ente subisce un attacco ai propri sistemi con conseguenti disagi.

A ottobre un attacco hacker anche al server di Regione Lombardia

A ottobre anche i server di Regione Lombardia erano stato oggetto di un attacco hacker proveniente dall'estero. All'epoca, Palazzo Lombardia aveva diramato una nota in cui spiegava di essere riusciti "a garantire la riservatezza oltre che l'assoluta protezione dei dati dei cittadini lombardi". L'attacco aveva creato alcune difficoltà di accesso ai servizi e ai siti internet. Per questo motivo era stato blindato il data center e aumentate le protezioni che, alcuni giorni dopo, era stato vittima di un altro tentativo di attacco. Anche diverse aziende sono spesso preda di attacchi hacker: Negli ultimi mesi aziende come MediaWorld e San Carlo ne hanno subito uno ciascuno.