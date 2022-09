Assolto Fabrizio Corona: nessuna evasione fiscale sui 2,6 milioni di euro trovati nel controsoffitto Fabrizio Corona è stato assolto dall’accusa di evasione fiscale: era imputato in un nuovo processo a Milano per la vicenda dei 2,6 milioni di euro in contanti trovati nel 2016 parte nel controsoffitto.

A cura di Giorgia Venturini

Cade l'accusa di evasione fiscale per Fabrizio Corona. Per l'ex paparazzo è arrivata l'assoluzione "perché il fatto non sussiste": Corona era imputato in un nuovo processo a Milano per la vicenda dei 2,6 milioni di euro in contanti trovati nel 2016 parte nel controsoffitto a casa di una sua collaboratrice e in parte in una cassetta di sicurezza in Austria.

Una volta trovati i soldi Corona venne subito indagato per omessa dichiarazione dei redditi. Ora, sei anni dopo, è arrivata l'assoluzione.

Chiesta l'assoluzione anche dal pubblico ministero

Accuse fin da subito contestate dall'avvocato difensore Ivano Chiesa. Durante il processo anche il pubblico ministero Maurizio Ascione aveva chiesto l'assoluzione.

Leggi anche Nascondono otto milioni di euro in contanti sotto tre metri di terra in giardino, famiglia nei guai

Questo perché in aula sono stati portati una serie di documenti per dimostrare che su quei 2,6 milioni di euro c'era già stato l'adempimento del debito tributario da parte di "Atena", ovvero la società e agenzia pubblicitaria gestita proprio da Corona.

Cadute tutte le accuse su Fabrizio Corona

"Atena" era finita nel mirino delle indagini: gli inquirenti hanno lavorato per confermare o meno i sospetti che la società fosse "mero schermo" dell'attività imprenditoriale di Corona.

Da qui l'accusa di evasione fiscale e il sequestro dei contanti, poi successivamente restituiti all'ex fotografo dei vip. La sentenza ora ha assolto Corona dall'intestazione fittizia di beni, facendo proprio riferimento ai soldi trovati a casa della collaboratrice e in Austria, stabilendo anche che "non esisteva alcuna schermatura societaria".

Altro procedimento giudiziario quindi chiuso per Fabrizio Corona.