video suggerito

Assolto dopo 423 giorni di carcere a Panama, il trader Stefano Conti non può ancora tornare in Italia Stefano Conti rischia di dover aspettare fino a 18 mesi prima di poter rientrare in Italia. Il trader monzese ha già trascorso 423 giorni in carcere a Panama per l’accusa di tratta di esseri umani a scopo sessuale, dalla quale è stato assolto in primo grado. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Enrico Spaccini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stefano Conti

Stefano Conti è stato assolto in primo grado dall'accusa di tratta di esseri umani a scopo sessuale e dopo 423 giorni lo scorso 6 marzo è uscito dal carcere di La Joya, la struttura di detenzione di massima sicurezza di Panama. Nonostante questo, il trader 40enne di Cesano Maderno (in provincia di Monza e della Brianza) non può ancora rientrare in Italia. La Procura panamense, infatti, ha presentato ricorso e ora Conti rischia di dover rimanere a Panama per altri 18 mesi.

Conti era stato arrestato il 15 agosto del 2022 e per quasi due anni è stato detenuto in carcere. Il 40enne, che era costretto a condividere la cella con altri 25 detenuti, era accusato di tratta di esseri umani a scopo sessuale, un reato che in caso di condanna avrebbe potuto portare a una pena di 30 anni di reclusione. Lo scorso 6 marzo, dopo altri cinque mesi di arresti domiciliari, Conti è stato assolto "perché il fatto non sussiste", in quanto le presunte vittime avrebbero ritrattato le accuse dicendo di aver subito pressioni dalla polizia panamense.

Tuttavia, Conti non può ancora tornare in Italia. La Procura ha fatto ricorso in Appello e fino quando non verrà celebrato, non potrà lasciare Panama. La giustizia locale potrebbe impiegare anche 18 mesi per concludere quest'altro procedimento. "Riportiamolo a casa presto", ha dichiarato Andrea Di Giuseppe, il parlamentare di Fratelli d’Italia eletto nella Circoscrizione Centro e Nord America, "lavoriamo per tutti gli altri affinché abbiano un giusto processo, vengano liberati se innocenti e trasferiti in Italia per scontare la pena in caso di condanna".