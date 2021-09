Assalto al gazebo del Movimento 5 stelle a Milano, perquisiti quattro No Vax Sono state perquisite quattro persone, tutte No Vax, che lo scorso 28 agosto hanno assaltato e distrutto un gazebo del Movimento cinque stelle a Milano durante una manifestazione. Ad eseguire le perquisizioni, gli agenti della polizia di Milano e Lecco su decreto del capo dell’Antiterrorismo della Procura milanese Alberto Nobili e del pubblico ministero Paola Pirrotta.

Quattro No Vax perquisiti e otto indagati: a due il foglio di via da Milano

I quattro No Vax sono indagati per i reati di attentato ai diritti politici dei cittadini, danneggiamento e mancato preavviso al questore di riunione in luogo pubblico. Secondo quanto emerso, tutti e quattro i perquisiti hanno partecipato ad altre manifestazioni legate alle proteste contro l'introduzione del Green Pass a Milano durante tutto agosto. La polizia, inoltre, ha denunciato altre otto persone: sei di loro per mancato preavviso al questore di riunione in luogo pubblico, uno per travisamento in pubblica manifestazione e un altro per vilipendio. Questi ultimi due hanno ricevuto inoltre il foglio di via dal Comune di Milano.

Manifestanti distruggono gazebo del Movimento cinque stelle

Alla manifestazione si erano presentate migliaia di persone, circa tremila, che si sono ritrovate in piazza Duomo a Milano per protestare contro il Green Pass. Le persone erano radunate sotto associazioni come il movimento "3V", l'associazione "Ancora Italia" e il "Fronte del dissenso". La manifestazione era stata organizzata su Telegram in alcune chat della galassia No Green Pass. Qui i manifestanti avevano dato sfogo alla propria rabbia distruggendo il gazebo del Movimento cinque stelle.