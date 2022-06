Assaltano un’autocisterna e picchiano il camionista: rapinatori in fuga con 36mila litri di gasolio Hanno assaltano in cinque un’autocisterna e picchiato il camionista. Con il volto coperto, sono poi fuggiti con 36mila litri di gasolio. Il valore del bottino supera i 70mila euro.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Andare dal benzinaio a fare il pieno di gasolio alla propria auto sta diventando un'impresa da temerari. I tabelloni dei prezzi hanno ormai abbandonato quasi tutti il numero "1" all'inizio del prezzo, sostituendolo con un bel "2". Qualcuno a San Martino Siccomario (in provincia di Pavia) ha quindi pensato di evitare di svuotare il proprio portafogli, andando direttamente ad attingere alla fonte di quel bene così prezioso. In cinque hanno, quindi, messo in scena una rapina in stile portavalori con tutti i particolari del caso nella notte tra il 14 e il 15 giugno. Al posto del denaro contante, hanno deciso di rubare litri e litri di prezioso gasolio.

L'assalto all'autocisterna

A denunciare il tutto è stato lo stesso camionista nel pomeriggio del giorno dopo. Si è presentato alla stazione dei carabinieri di Casteggio e ha raccontato di come, intorno alla mezzanotte, un'auto lo aveva affiancato in modo sospettoso. Stava percorrendo la strada statale 35 "dei Giovi". Arrivato all'incrocio con via Turati, quest'auto gli ha tagliato la strada costringendolo a fermarsi. Il camionista non è riuscito a dare una descrizione esatta di quella macchina, ma ha spiegato come da lì sono usciti in cinque con il volto coperto. I rapinatori lo avrebbero poi fatto scendere dal camion con la forza e avrebbero iniziato a malmenarlo.

La fuga dei rapinatori e le indagini dei carabinieri

I cinque sarebbero fuggiti poco dopo con l'autocisterna che stava trasportando ben 36mila litri di gasolio. Stando ai tabelloni dei benzinai, il valore di quel bottino supererebbe senza problemi il valore di 70mila euro. Ora i carabinieri hanno avviato delle indagini per verificare quanto raccontato dalla presunta vittima e per cercare questi cinque rapinatori. Rimane ancora da chiarire perché il camionista non abbia chiamato i soccorsi quella notte, perché ha aspettato fino al pomeriggio del giorno dopo per sporgere denuncia e come sia possibile che non riesca a fornire indicazioni più precise dell'auto che gli ha tagliato la strada.