milano
video suggerito
video suggerito

Arrestata Katia La Nera, la donna che gestiva lo spaccio nel quartiere Barona a Milano per conto dei Calaiò

Diciannove persone sono state arrestate questa mattina, giovedì 30 ottobre, con l’accusa di far parte dell’organizzazione criminale dei Calaiò, che gestisce un’attività di vendita di droga nel quartiere Barona di Milano. Al suo vertice, ci sarebbe Katia Adragna, anche lei arrestata.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Vittoria Brighenti
2 CONDIVISIONI
Immagine dai Carabinieri di Milano: oggetti e droga raccolti durante l’operazione
Immagine dai Carabinieri di Milano: oggetti e droga raccolti durante l’operazione

Questa mattina, giovedì 30 ottobre, 19 persone sono state arrestate con l'accusa di far parte dell'organizzazione criminale dei Calaiò e di gestire il traffico di droga nella zona di Barona, a Milano. L'operazione antimafia era cominciata anni fa e aveva portato all'arresto di alcuni membri del clan. Si tratta ancora della fase delle indagini preliminari, quindi gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva.

La vicenda

Nelle prime ore di oggi, i Carabinieri e la Polizia Penitenziaria hanno arrestato 19 persone su ordine del Giudice per le indagini preliminari di Milano, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia milanese.

L'operazione antimafia, coordinata dalla Procura, è il risultato di una lunga attività di indagine sulla piazza di spaccio legata all'organizzazione criminale dei Calaiò. La polizia penitenziaria ha scoperto che una Katia Adragna, detta "la Nera" gestiva l'attività nel quartiere Barona, oltre che al di fuori del territorio milanese. Durante alcune operazioni precedenti, nell'aprile del 2023 e febbraio 2024, alcuni uomini del clan erano stati arrestati, mentre "la Nera" non era stata colpita da nessuna misura cautelare.

Leggi anche
"Fabrizio Corona aveva rapporti con il clan": chi è William Alfonso Cerbo, il nuovo pentito del processo Hydra

Le indagini

Dopo gli arresti del 2024, era stata avviata un'attività di intercettazione all'interno del carcere dove si trovavano i membri del clan. Alcune conversazioni avevano confermato la presenza della donna al sodalizio criminale del Calaiò, oltre che la sua gestione attiva nella vendita di droga. Katia Adragna infatti organizzava il gruppo, che ha una struttura ben precisa: alcuni compravano la droga, altri la confezionavano, trasportavano e poi vendevano.

Attualità
2 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
“Trattati come bestie”: la denuncia di Ali, trattenuto nel Cpr di Milano tra sporcizia, docce gelide e cibo scadente
Il video che mostra il degrado all'interno del Corelli: "Le stanze sono sporche, ci sono i piccioni"
"C'è un abuso di terapie e psicofarmaci": cosa succede all'interno del Cpr di Milano
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views