Anziana uccisa in una cascina a Milano, la psicologa: “il 23enne non in grado di gestire la rabbia”

Nel processo che vede accusato Damian Dobrev Borisov dell’omicidio di una 90enne avvenuto in un podere a Milano, è stata ascoltata la psicoterapeuta che lo aveva in cura. La donna ha raccontato che il ragazzo ha avuto un passato di violenze e di aver anche abusato di alcol. Durante l’udienza è stato ascoltato anche il medico legale che ha fatto l’autopsia sulla donna.