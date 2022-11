Anziana precipita dal balcone e muore, indagata la badante: si cercano i testimoni che hanno visto la caduta La polizia sta cercando due testimoni che avrebbero assistito alla caduta di un’anziana morta ad aprile scorso dopo essere precipitata da una finestra a Bergamo.

A cura di Ilaria Quattrone

Si cercano due testimoni, due donne che avrebbero assistito alla caduta di Rosanna Aber, la donna di 77 anni che il 22 aprile scorso è precipitata da una finestra di un edificio di Bergamo. Per la squadra mobile, coordinata dal pubblico ministero Emanuele Marchisio, si tratta di omicidio. Per il caso è indagata la badante.

L'anziana è precipitata dal quarto piano di un palazzo che si trova in via Einstein, nel quartiere di Colognola. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, per la donna non c'è stato nulla da fare: è morta sul colpo. Negli scorsi mesi, gli inquirenti hanno ascoltato diversi testimoni. Mancherebbero però proprio queste due donne che sono state le prime a soccorrerla.

La donna aveva scoperto che la colf la derubava

Per gli investigatori, loro potrebbero aver sentito o visto qualcosa di fondamentale per l'indagine. La badante, una donna di trent'anni, è indagata per omicidio volontario e furto. Inizialmente sembrava trattarsi di un suicidio, ma il caso era stato riaperto quando era stato scoperto che proprio la colf aveva prelevato alcuni contanti utilizzando il bancomat della donna.

L'anziana, proprio il giorno della morte, era andata a lamentarsi in banca perché aveva notato che mancava del denaro. Gli addetti le avevano consigliato di recarsi dalle forze dell'ordine a sporgere denuncia. Secondo una prima ricostruzione, la 77enne potrebbe essere tornata a casa accusando la colf di averla derubata.

Tra le due potrebbe essere nato un litigio, al culmine del quale la trentenne potrebbe averla spinta e gettata dalla finestra. Alla Procura, la donna ha raccontato che – al momento del fatto – si trovava però in un'altra stanza.