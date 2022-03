Anne Frank brucia la Z di Putin: la nuova opera di aleXsandro Palombo sui muri di Milano Nuova opera sui muri di Milano realizzata da aleXsandro Palombo. L’artista ha raffigurato Anne Frank mentre incendia con una candela un foglio con la lettera Z.

Nuova opera sui muri di Milano realizzata da aleXsandro Palombo. L'artista, milanese d'adozione, conosciuto nel mondo per le sue opere satiriche, ha raffigurato Anne Frank mentre incendia con una candela un foglio con la lettera Z, simbolo della propaganda imperialista di Putin e della Russia a sostegno dell'invasione in Ucraina.

Sui muri di Milano un graffito in cui Anne Frank brucia la Z di Putin

Come spiegato dall'artista, l'opera intitolata "Remember" non vuole essere una citazione o un richiamo alla Shoah, bensì una denuncia contro la guerra e contro la diffusione dell'odio e mistificazione della verità. AleXsandro Palombo ha detto che "stiamo assistendo a un modello di guerra che si sviluppa con molteplici mezzi tra cui quelli delle fake news e della propaganda sui social network per influenzare i sentimenti e l’opinione pubblica". Poi, ha aggiunto che "la “denazificazione” di Putin è una grande operazione di propaganda e mistificazione della realtà messa in atto per poter giustificare la barbara invasione dell’Ucraina. La memoria è l’anticorpo più potente che abbiamo per poterci difendere dalle insidie del presente".

AleXsandro Palombo e le opere di denuncia: dai Simpson alla Disney

Questa è la seconda occasione in cui Palombo ritrae Anne Frank. Già nel 2015, in fatti, l'aveva resa un Simpson nell'opera "Never Again" contro l'Olocausto. Allora, la famiglia dei Simpson veniva ritratta ad Auschwitz. L'artista è diventato famoso nel mondo anche grazie a "Principesse Disney Disabili", opera del 2013 che mette in luce, in modo provocatorio, il tema della diversità e dell'inclusività.