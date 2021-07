in foto: Andrea Ghislotti e la moglie Elena

Andrea Ghislotti aveva 33 anni e sabato scorso si era sposato con Elena nella chiesa di Martinengo (Bergamo): dopo il matrimonio, i due erano partiti in viaggio di nozze. L'altro ieri, mentre erano su una spiaggia in Sardegna, Andrea ha avuto un malore ed è morto. Domani, sabato 10 luglio, si svolgeranno i funerali nella stessa chiesa in cui era stato celebrato il matrimonio. Il feretro è già arrivato oggi pomeriggio a Ghisalba (Bergamo), luogo di origine di Andrea dove lavorava come imprenditore agricolo.

La tragedia è avvenuta mercoledì mattina a Cala Sabina, in provincia di Sassari. Andrea si trovava con la moglie Elena quando si è accasciato al suolo e ha perso conoscenza. Nonostante il tempestivo intervento di alcuni bagnanti, tra cui un infermiere, e l'arrivo dei soccorsi con un elisoccorso partito dall'ospedale di Olbia, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Nel pomeriggio, i famigliari hanno raggiunto Olbia.

Le foto della coppia affisse in paese

La notizia ha sconvolto sia le comunità di Ghisalba che quella di Martinengo dove la famiglia di Andrea è molto conosciuta: il 33enne infatti gestiva una nota impresa agricola insieme ai suoi famigliari. Proprio a Martinengo sono ancora presenti le foto dei due sposi abbracciati che gli amici avevano affisso nel giorno del loro matrimonio. Oggi sarà allestita la camera ardente a casa della famiglia.

Il ricordo di amici e parenti

Tra coloro che hanno ricordato il 33enne, c'è l'ex sindaco di Martinengo Franco Gatti: "Sono poche le parole che si possono utilizzare per commentare una disgrazia del genere". Oltre lui anche il gruppo alpini Martinengo, che aveva cantato al matrimonio di Andrea ed Elena, ha voluto condividere un messaggio di cordoglio: "Siamo vicini prima di tutto alla famiglia Ghislotti e ai nostri amici Mauro e Giovanna, a nome mio e del gruppo Alpini di Martinengo facciamo le più sentite condoglianze, e un abbraccio forte forte a Elena. Ciao Andrea che la terra ti sia lieve".