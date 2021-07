Aveva solo 33 anni Andrea Ghislotti, e solo lo scorso sabato 3 luglio si era sposato a Martinengo, in provincia di Bergamo, con la sua amata Elena. Ieri però, mentre la coppia era in Sardegna per il viaggio di nozze, il 33enne è morto a causa di un malore improvviso. La tragedia è avvenuta sulla spiaggia di Cala Sabina, in provincia di Sassari, dove la coppia stava trascorrendo la luna di miele. I due neo sposi erano in spiaggia quando Andrea si è improvvisamente accasciato, perdendo conoscenza. L'uomo è stato soccorso inizialmente da alcuni bagnanti, incluse alcune infermiere libere dal servizio. Successivamente si sono aggiunti il personale della Guardia costiera e del 118. I soccorritori hanno cercato a lungo di rianimare il 33enne: sulla spiaggia è anche atterrato un elicottero decollato dall'ospedale di Olbia. Tuttavia per il 33enne non c'è stato niente da fare: l'uomo è morto, stroncato molto probabilmente da un ictus.

Grande il dolore a Martinengo

A Martinengo, dove Andrea Ghislotti era molto conosciuto, il dolore è enorme. La vittima era un giovane imprenditore nel settore agricolo: assieme alla famiglia gestiva la "Società agricola Ager dei fratelli Ghislotti", che era stata avviata dal papà e dagli zii. Tanti i messaggi di cordoglio per l'improvvisa scomparsa del giovane imprenditore: a ricordarlo è stato tra gli altri il Gruppo alpini Martinengo il cui coro soltanto pochi giorni fa aveva cantato nella chiesa parrocchiale di Martinengo proprio per il sui matrimonio: "Siamo vicini prima di tutto alla famiglia Ghislotti e ai nostri amici Mauro e Giovanna, a nome mio e del gruppo Alpini di Martinengo facciamo le più sentite condoglianze, e un abbraccio forte forte a Elena. Ciao Andrea che la terra ti sia lieve".