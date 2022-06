Andrea Furegato, chi è il neo sindaco di 25 anni eletto a Lodi Il 25enne Andrea Furegato è il neo eletto sindaco di Lodi: ha vinto contro la sindaca uscente, nonché candidata di centrodestra, Sara Casanova.

A cura di Giorgia Venturini

È cintura nera di Judo e ha una laurea in Economia e finanza. Ora il 25enne Andrea Furegato è il neo eletto sindaco di Lodi: si è presentato alle elezioni comunali come candidato del centrosinistra sfidando la sindaca uscente della destra Sara Casanova. La vittoria alle elezioni arriva dopo già un'ora e mezza dall'inizio dello spoglio. Chi è dunque il neo eletto sindaco di Lodi?

Chi è il neo sindaco Andrea Furegato

Nato e cresciuto a Lodi, si è diplomato nel 2016 al Liceo Classico Pietro Verri di Lodi. Poi ha continuato gli studi prendendo una laurea triennale in Economia delle Imprese e dei Mercati e poi la laurea magistrale in Economia alla Università Cattolica di Milano. Dal 2021 lavora in uno dei principali gruppi bancari italiani. Il suo impegno nel sociale anche durante gli anni in cui era animatore dell'oratorio di Santa Maria del Sole. La sua passione è per la politica: sin dagli anni del liceo si è impegnato come rappresentate studentesca, rappresentandosi da sempre dal Partito Democratico. Tanti i ruoli ricoperti negli organi dirigenziali territoriali: nel 2017 è stato eletto Consiglio Comunale di Lodi. Nelle precedenti elezioni era stato nominato il consigliere eletto più votato. In questi anni si è sempre occupato del bilancio comunale.

Vince sulla sindaca uscente Sara Casanova

Il candidato 25enne ha vinto sulla sindaca uscente Sara Casanova, insediata nel 2016. Gli altri candidati erano: Stefano Buzzi, sostenuto da "Per l'Italia" con "Paragone Italexit", Lorenzo Bruno con "Lista loding" e Fulvio Curioni con "Democrazia e solidarietà". I dati disponibili dalle 23 di domenica (orario di chiusura dei seggi) parlano di un'affluenza pari al 51,12 per cento.