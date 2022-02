Ancora allerta meteo arancione a Milano per venti forti: quando scatterà Da domani e fino alle 21 è stata diramata un’allerta meteo arancione a Milano e in altri territori lombardi per forti raffiche di vento.

A cura di Redazione Meteo

Dalla serata di oggi, domenica 6 febbraio, in Lombardia si registrerà una intensificazione delle correnti settentrionali: questo fenomeno sarà dovuto all'ingresso di un fronte freddo che sarà in transito da Nord a Sud. Da domani mattina poi ci sarà un aumento dei venti. In alcuni casi si registreranno fenomeni di foehn. Sui settori occidentali e in pianura si potranno avere raffiche tra i 70 e i 90 chilometri orari, ma localmente potranno arrivare anche ai 110 chilometri orari. Sempre nella notte potrebbero registrarsi precipitazioni sulla fascia pedemontana e neve sulle Alpi Retiche. Dal pomeriggio di domani, questi fenomeni dovrebbero via via esaurirsi.

Le allerte gialle e arancioni in Lombardia

L'allerta arancione partirà dalla mezzanotte di oggi e fino alle 21 di domani nelle zone della Valchiavenna, Media-Bassa Valtellina, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali. Sempre dalla mezzanotte ci sarà allerta gialla per venti forti in Orobie Bergamasche, Valcamonica e Laghi e Prealpi Orientali. Dalle 6 del mattino di domani scatterà invece l'allerta arancione per venti forti nel Nodo Idraulico di Milano e nella Pianura centrale. Nella Bassa Pianura Occidentale, nella Bassa Pianura Centro Occidentale e nell'Appennino Pavese è stata diramata, sempre allo stesso orario, l'allerta gialla per venti forti.

I rischi legati alle raffiche di vento

Visti i forti venti è stato richiesto alle protezioni civili locali di attivare tutti i sistemi di controllo così da evitare incidenti, crolli di impalcature, cartelloni, rami e alberi e attenzione alla viabilità. Inoltre potrebbero esserci delle criticità legate alla possibilità che si inneschino degli incendi boschi.