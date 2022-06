Anche a Milano le prime bambine registrate con il doppio cognome Sono nate all’ospedale Sacco di Milano il 29 e il 30 aprile: una ha sia il cognome materno che quello paterno, l’altra solo quello della madre. La prima in Lombardia a essere registrata secondo le nuove regole è di Bergamo.

In un caso il doppio cognome di ambedue i genitori (con precedenza per quello materno), nell'altro caso solamente quello della madre. Arrivano anche a Milano, dopo la primissima a Bergamo, le prime bimbe lombarde registrate all'anagrafe secondo le nuove regole dettate dalla sentenza storica della Corte Costituzionale, secondo le quali è illegittimo assegnare automaticamente il cognome paterno alla prole: via libera dunque, dal 2 giugno, al doppio cognome di entrambi i genitori o a uno solo, se i due sono d'accordo (anche solo quello materno, come è accaduto per una delle due neonate meneghine). Le piccole sono nate rispettivamente il 29 e il 30 giugno all'ospedale Sacco, e portano una il solo cognome della madre e l'altra il cognome materno come primo, seguito da quello paterno. Una vera e propria rivoluzione se si pensa che già da qualche anno era sì possibile aggiungere il nome materno a quello paterno, ma solo se esplicitamente richiesto – e comunque sempre in seconda posizione. Il cognome materno, insomma, contava poco e niente.

Il cognome del figlio

Che decisioni si possono prendere dunque, oggi, per quanto riguarda i cognomi dei figli? Chi ha un figlio o una figlia, da pochi giorni ha la possibilità di scegliere tra varie opzioni: dare solo il cognome del padre, solo quello della madre o entrambi, nell'ordine che si preferisce. La questione dell'ordine di attribuzione, però, non è solo estetica o fonetica. Ancora manca una legge che stabilisca quale dei due cognomi sarà quello che si potrà tramandare alle seconde generazioni, ma l'orientamento sarà probabilmente quello di matrice spagnola: andrà avanti il cognome assegnato in prima posizione, e decadrà il secondo.