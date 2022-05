Ambulanza incastrata sulla Darsena, bloccato l’accesso ai pedoni Un’ambulanza della croce bianca di Milano è rimasta bloccata sul ponte pedonale della Darsena nel pomeriggio del 16 maggio. Per liberarla, è intervenuto il carro attrezzi.

L’ambulanza incastrata (Facebook)

Ha imboccato il ponte in velocità, ed è rimasta incastrata. Un'ambulanza della croce bianca di Milano è rimasta bloccata sul ponte pedonale della Darsena: il passaggio era troppo stretto, dal momento che non è stato progettato per essere attraversato da mezzi a motore. Il mezzo di soccorso ha così sfondato una lastra e impedito l'accesso ai passanti fino all'arrivo del carro attrezzi. Una volta disincagliato, è rimasto parcheggiato per molte ore sulla riva della Darsena.