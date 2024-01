Ambulanza in codice rosso travolge e uccide una cerva che stava attraversando la strada Una cerva di 130 chili è morta travolta da un’ambulanza mentre era in servizio in codice rosso: stava attraversando la strada. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Un'ambulanza mentre era in servizio ha travolto e ucciso una cerva da 130 chili che ha improvvisamente attraversato la strada. L'incidente è avvenuto la mattina di ieri martedì 9 gennaio ad Anfo, in provincia di Brescia: l'ambulanza si trovava sulla Strada provinciale 669 ed era impegnata in un intervento in codice rosso quando appena dietro una curva si è vista attraversare la strada una cerva. Per l'autista è stato impossibile evitare l'impatto: ha provato a frenare ma senza riuscirci.

Lo schianto è stato violento. Sul posto si è precipitata subito un'altra ambulanza per portare a termine il servizio della massima urgenza, anche il mezzo dopo schianto non è riuscito più a proseguire. L'animale è morto sul colpo, mentre l'ambulanza è stata recuperata con un carro attrezzi. Illesi i volontari a bordo del mezzo di soccorso.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti anche gli agenti del Nucleo ittico-venatorio della Polizia Provinciale e i veterinari di Ats che non hanno potuto far altro che accertare il decesso. La carcassa della cerva è stata recuperata e presto verrà smaltita.