Ambrogino d’oro a Giulia Tramontano, il papà: “Per noi è sempre difficile parlare di questa situazione” Nella giornata di oggi, giovedì 7 dicembre, verrà consegnato l’Ambrogino d’Oro alla memoria di Giulia Tramontano, uccisa dal fidanzato. Il papà a Fanpage.it ha spiegato: “Per noi è sempre difficile parlare di questa situazione”.

"Per noi è sempre molto difficile parlare di questa situazione": a dirlo a Fanpage.it è il papà di Giulia Tramontano, la 29enne uccisa a coltellate dal compagno Alessandro Impagnatiello. Nella giornata di oggi, giovedì 7 dicembre, il Comune di Milano conferirà l'Ambrogino d'Oro – la onorificenza più alta per il capoluogo meneghino che tradizionalmente viene consegnata durante la festa del patrono Sant'Ambrogio – alla memoria della ragazza.

Il papà di Giulia: "Ringraziamo il Comune di Milano"

Alla cerimonia sarà presente la famiglia Tramontano. Il padre Franco, con la voce spezzata dall'emozione, ha spiegato a Fanpage.it di aver ringraziato il comune di Milano per aver conferito questa benemerenza. E, infatti, sempre la madre della 29enne in una recente intervista a Fanpage.it aveva detto: "Ogni gesto, ogni iniziativa in suo nome sono di conforto per tutti noi".

La candidatura all'Ambrogino d'Oro

Giulia Tramontano era originaria di Sant'Antimo, che si trova in provincia di Napoli e dove la sua famiglia vive ancora oggi. È stata uccisa il 27 maggio 2023 a Senago, un comune alle porte di Milano. Quando è stata ammazzata dal compagno, era incinta di 7 mesi. Portava in grembo il piccolo Thiago che desiderava crescere in città dove si era costruita una carriera.

La candidatura è stata proposta dal consigliere del Partito Democratico Daniele Nahum. Nelle motivazioni l'esponente del Pd ha infatti specificato: "A Milano Giulia rincorreva i suoi sogni da professionista e di donna. La città non dimentica". Da qui la decisione della medaglia d'oro alla memoria così "stringendosi nel suo ricordo e nell'abbraccio alla sua famiglia".

