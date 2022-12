Alunni escono dalla classe e si rifiutano di rientrare: “Il prof è ubriaco, mai visto così” Gli alunni di un istituto tecnico bresciano sono usciti dalla classe rifiutandosi di entrare. Secondo loro, il professore era ubriaco e aveva tentato di approcciare una compagna.

A cura di Enrico Spaccini

"Purtroppo è successa una cosa spiacevole", ha confermato il preside dell'Istituto tecnico agrario statale G. Pastori di Brescia. Sabato scorso, 3 dicembre, gli alunni di una classe prima sono usciti in corridoio rifiutandosi di tornare al banco. Il motivo era che l'insegnante di quell'ora, secondo loro, era "ubriaco" giurando che di certo "non lo abbiamo mai visto così". Il dirigente scolastico Augusto Belluzzi ha iniziato subito i colloqui con gli studenti e i genitori, in modo da chiarire la situazione e prendere i provvedimenti del caso.

Il presunto approccio nei confronti di un'alunna

Erano circa le 12 di sabato, l'ultimo giorno di scuola della settimana. Un'intera classe è uscita da uno dei laboratori dell'istituto dicendo di non volerci rientrare a causa del professore. La situazione sarebbe degenerata quando l'uomo ha tentato un presunto approccio, maldestro, nei confronti di un'alunna. Gli altri studenti dicono che tra di loro c'era la cattedra, ma comunque si sarebbe avvicinato in modo aggressivo.

"La studentessa è rimasta molto turbata dal comportamento dell'insegnante", ha spiegato il preside Belluzzi, "anche se mi ha assicurato che non c'è stato alcun palpeggiamento e nemmeno il tentativo di baciarla". Non è ancora certo se il professore fosse effettivamente ubriaco, "ma di certo era molto alterato" ha assicurato Belluzzi.

I colloqui con i genitori

Per questo motivo, scrive il Giornale di Brescia, è stata avviata una specie di indagine interna alla scuola. Nel frattempo, il preside ha continuato a "tranquillizzare i ragazzi, che erano fortemente disorientati". Ha parlato, poi, anche con l'insegnante in questione: "Ha manifestato un crollo emotivo davanti a me".

Si tratterebbe di un professore "molto stimato da tutti" e che "in questo caso era decisamente diverso dal solito". Così diverso che tutti si sono accorti dell'anomalia. "Lunedì riprendo gli incontri", conclude il preside Belluzzi, "poi mi muoverò di conseguenza".