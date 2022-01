Allerta meteo gialla in Lombardia per la giornata di domani: attese forti raffiche di vento Allerta meteo gialla domani in Lombardia a causa di forti raffiche di vento che in montagna possono toccare i 90 chilometri orari.

Scatta a partire dalle 12 di domani l'allerta meteo di colore giallo a Milano e in Lombardia a causa di forti raffiche di vento che soffieranno su tutto il territorio lombardo. Lo ha reso noto la Protezione civile regionale specificando che il livello di pericolosità è moderato ma invitando ugualmente tutti a prestare attenzione. Secondo quanto comunicato da Regione Lombardia, inoltre, si attenderanno folate che toccheranno i 50 chilometri all'ora in città e i 90 in montagna. A partire dal giorno seguente, giovedì 6 gennaio, la situazione dovrebbe via via migliorare e l'allerta rientrare con un conseguente lieve innalzamento delle temperature.

Previsioni meteo di oggi e domani a Milano

Nel frattempo le condizioni meteo non sono clementi in questi giorni con la città di Milano e la Lombardia. Tra pioggia, nebbia e cieli coperti, il sole non riesce ad affacciarsi con continuità sul territorio. Anche oggi, infatti, le temperature minime sono comprese tra i tre e i cinque gradi mentre le massime non supereranno i sette gradi. La situazione non migliorerà nemmeno domani quando, al netto delle folate di vento, le minime scenderanno intorno ai due gradi e le massime non andranno oltre i nove.

Attesa pioggia per tutta la giornata di domani, sole all'Epifania

La pioggia contraddistinguerà la giornata di domani con le prime precipitazioni attese per la nottata. L'acqua continuerà a cadere dal cielo fino al pomeriggio inoltrato di domani quando il cielo resterà semplicemente coperto dalle nuvole. Un miglioramento invece è atteso nella giornata dell'Epifania con le temperature in lieve rialzo. Atteso anche un po' di sole.