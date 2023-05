Allarme lupi in Lombardia, i sindaci della Valtellina: “Possono essere pericolosi” “Allarmati dalle continue incursioni in stalle, giardini, cortili e abitazioni, chiediamo che la Regione si faccia promotrice in tempi rapidi di un protocollo di gestione dei lupi potenzialmente pericolosi, come già per l’orso bruno”, recita una raccolta firme che nelle valli di Sondrio ha già ricevuto migliaia di adesioni (e l’appoggio di 12 sindaci)

"Possono essere un pericolo. Allarmati dalle continue incursioni in stalle, giardini, cortili, abitazioni chiediamo che la Regione si faccia promotrice in tempi rapidi di un protocollo di gestione dei lupi potenzialmente pericolosi, come già per l’orso bruno".

Così recita il manifesto promosso dall'associazione locale Difesa rurale, firmato da migliaia di cittadini e da ben 12 sindaci della Valtellina e Valchiavenna (Sondrio), che presto finirà sul tavolo degli assessori regionali ad Ambiente e Agricoltura.

La convivenza tra esseri umani e animali selvatici

Un dibattito, quello della convivenza tra esseri umani e animali selvatici in zone di montagna, che si fa pian piano spazio anche in Lombardia. E trova la strada spianata ormai dalla drammatica vicenda di Andrea Papi, il runner 26enne aggredito e ucciso da un orso tra i boschi di Caldes, in Val di Sole (Trentino – Alto Adige).

"Gli esemplari pericolosi rimossi o allontanati"

"Oltre al monitoraggio di questi predatori chiediamo l’allontanamento e la rimozione degli esemplari che manifestino comportamenti potenzialmente pericolosi", recita sempre la raccolta firme, invocando infine un piano di gestione regionale sulla presenza del lupo.

Che in realtà, stando agli ultimi dati, non si può certo dire che abbia invaso le vette della valle. Ma la paura dei cittadini, nei paesi e nelle campagne, è sempre più forte. "Nessuno chiede di abbatterli, ma di fare qualcosa per rendere la coesistenza più facile. In Lombardia ci sono 22 parchi e 65 riserve. Basterebbe confinarli in un luogo sicuro per loro e per l’uomo".