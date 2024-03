Chiodi, lamette e forcine nel cibo delle mense scolastiche, Sala ai genitori: “Controllate i vostri figli” “Invito le famiglie a porre attenzione con i ragazzi che obiettivamente non possono fare scherzi di questo genere”: a dirlo è il sindaco Giuseppe Sala relativamente ai corpi estranei ritrovati nei pasti delle mense scolastiche di alcuni istituti comunali. La vicesindaca ha infatti precisato che, per alcuni casi, si tratta di scherzi orchestrati dagli alunni stessi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nelle ultime settimane sono arrivate diverse segnalazioni di corpi estranei all'interno di alcuni alimenti serviti nelle mense scolastiche delle scuole elementari di Milano. Una lunga lista che ha spinto anche il primo cittadino Giuseppe Sala a intervenire e lanciare un appello ai genitori: "Invito le famiglie a porre attenzione con i ragazzi che obiettivamente non possono fare scherzi di questo genere".

Alcuni corpi estranei lasciati dagli stessi alunni

Il riferimento è a quanto precisato dalla vicesindaca nonché assessora all'Istruzione Anna Scavuzzo. Ha infatti affermato che i casi in cui sono stati trovati una lametta nella crescenza, un chiodo nell'insalata e un fermacapelli sarebbero in realtà scherzi elaborati dagli stessi alunni.

Ci sono però almeno due situazioni sulle quali la Procura ha aperto un fascicolo. I carabinieri infatti stanno cercando di capire come sia possibile che all'interno del pane servito in una mensa di una scuola comunale siano stati trovati pezzi di vetro e plexiglass.

Il sindaco Sala: Bisogna evitare strumentalizzazioni

Lo stesso sindaco ha ammesso: "Da qui a dire che a Milano Ristorazione va tutto bene no, ho già detto che bisogna migliorare il servizio". Per Sala, però, è ridicolo immaginare di togliere alla società il servizio: "Bisogna evitare delle strumentalizzazioni, questa volta ha ragione la vicesindaca Scavuzzo. Strumentalizzazioni non ci devono essere certamente da parte delle opposizioni che speculano su questo". Di certo però bisognerà ragionare su come migliorarlo soprattutto per evitare che i bambini possano correre pericoli per la loro salute.