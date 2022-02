Alessandro, lo studente-investigatore che ritrova la sua bici su Internet: recuperata dai carabinieri Alessandro è uno studente a cui era stata rubata la bicicletta fuori dalla sua scuola di Meda: l’ha poi rintracciata su Facebook e ha allertato i carabinieri. Uno di loro si è finto un acquirente e ha fermato i due presunti responsabili. Alessandro ha poi scritto una lettera ai carabinieri per ringraziarli di quanto fatto.

A cura di Ilaria Quattrone

È stato ribattezzato "lo studente-investigatore": si tratta di Alessandro, il giovane liceale di Meda (Monza), a cui è stata rubata la bicicletta. Il ragazzino era riuscito a rintracciarla su un sito Internet e poi ha denunciato l'accaduto ai carabinieri, i quali sono riusciti trovarla e a restituirgliela. Alessandro ha poi scritto una lettera ai militari per ringraziarli di quanto sono riusciti a fare: "Devo ammettere che inizialmente non avrei mai immaginato l’interessamento da parte vostra nei confronti di un caso come il mio; invece siete stati subito pronti nell’agire. Se ho riavuto la mia bicicletta è tutto merito vostro e non so come ringraziarvi se non che con questo messaggio. Alessandro".

Il furto della bicicletta

Alcuni giorni fa, una volta uscito da scuola, non ha ritrovato la sua bici nella rastrelliera del cortile. Accompagnato dal padre, si è rivolto ai carabinieri di Meda denunciandone il furto. Una volta tornato a casa, il ragazzino ha chiesto al fratello più grande di aiutarlo a rintracciare la sua bicicletta: l'hanno trovata su una pagina e-commerce di Facebook dove era stato pubblicato un annuncio di vendita alla cifra di 270 euro.

Un carabiniere si è finto un acquirente

Il ragazzino è quindi tornato dai carabinieri e ha fatto vedere il risultato delle sue ricerche. Uno dei militari si è quindi finto un acquirente e ha contattato l'inserzionista. Dopo aver preso accorti, si sono ritrovati il giorno seguente alle 18 vicino alla stazione ferroviaria di Lissone. Appena è arrivato il treno proveniente da Seregno e diretto a Milano Porta Garibaldi, hanno rintracciato il venditore e la sua complice: li hanno bloccati e accompagnati in caserma. I due, un ragazzo di 19 anni e una ragazza di 22 anni, adesso dovranno rispondere delle accuse di ricettazione in concorso. I presunti responsabili hanno raccontato di aver comprato la bicicletta per cento euro da uno sconosciuto per poi rivenderla in rete: il mezzo è stato poi restituito al suo legittimo proprietario.