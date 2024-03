Alessandro Borghese apre un nuovo ristorante in un circolo di padel a Milano: quanto costerà mangiarci Si chiamerà Abks Break Time il nuovo bistrot in stile americano che Alessandro Borghese aprirà a fine mese al Padel Palace di via Soffredini (zona Villa San Giovanni). “Milano mi ha dato tantissimo: mia moglie Wilma, due figlie meravigliose nate qui, opportunità lavorative. È una città pragmatica e meritocratica” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Alessandro Borghese si allarga. E lo fa a Milano. Si chiamerà Abks Break Time il nuovo bistrot dello chef, star tv e già titolare del ristorante Il lusso della semplicità in viale Belisario, che aprirà a fine mese al circolo Padel Palace di Milano (inaugurato in via Soffredini pochi mesi fa alla presenza di Diletta Leotta, Max Giusti, Junior Cally, Gabriele Corsi e Umberto Chiaramonte), zona Villa San Giovanni.

Un luogo informale in stile americano, aperto dalla mattina fino alle 23 per accogliere gruppi di sportivi a ogni ora del giorno. "È collegato al Padel palace", ha spiegato a Corriere della Sera il conduttore di 4 Ristoranti su Sky. "Aspetterò lì i giocatori: ci sarà tanto street food. Si va in campo, poi dopo l'adrenalina della partita birra e burgherone". Prezzo medio a pasto, con i grandi classici della cucina di Alessandro Borghese: dai 20 ai 30 euro.

Alessandro Borghese con la moglie Wilma Oliviero

Un po' di Stati Uniti ai margini della città dove lo chef, nato a San Francisco nel 1976 e cresciuto nella Capitale, ormai è di casa da più di 15 anni. "Milano mi ha dato tantissimo: mia moglie Wilma Oliverio, due figlie meravigliose nate qui, opportunità lavorative. È una città pragmatica e meritocratica", le sue parole. "A 17 anni ho cominciato a girare il mondo. Poi, quando ho iniziato con la tv, mi hanno chiamato a Milano per un videogame sulla cucina. Entro in questo ufficio e c’è Wilma. Poco dopo mi sono trasferito".

Oggi abita qui con le figlie Arizona e Alexandra. “Roma ha un approccio più rilassato, quasi bohémien, dove gli incontri di lavoro si svolgono con una lentezza piacevole e un caffè in mano. Milano, d’altra parte, è una città dove l’efficienza regna sovrana. Gli incontri sono rapidi e spesso sfociano in progetti tangibili".