Al Fiordaliso lo spritz più grande del mondo, usate 700 bottiglie di prosecco Al Fiordaliso di Rozzano domani sarà preparato lo spritz più grande del mondo per oltre mille litri di drink.

A Milano verrà realizzato il più grande Spritz al mondo. Domani, giovedì 30 giugno, al Fiordaliso di Rozzano, verrà infatti "servito" il cocktail in una versione giga che vanterà una misura di oltre mille litri. Nel rispetto della tradizione, verrà osservata la ricetta originale con le giusti dose, ovviamente adattate, di tutti gli ingredienti.

Lo spritz più grande del mondo a Milano

Come adeguare, quindi, le dosi per uno spritz così grande? Nel complesso verranno utilizzate settecento bottiglie di prosecco, trecentocinquanta di Aperol, duecento di acqua frizzante e più di quattrocento chilogrammi di ghiaccio. Come contenitore, verrà installato un enorme bicchiere alto circa 1,6 metri e largo 135 centimetri. Il bicchiere sarà posizionato nella Fiordafood, un'area adibita alla ristorazione all'interno del medesimo centro commerciale. Una volta che il cocktail sarà stato preparato e raccolto nello speciale contenitore, il record verrà registrato dai giudici del Guinness dei primati. Poi, i presenti potranno assaggiarlo in un bicchiere realizzato appositamente per l'occasione.

La storia dello spritz tra Venezia e Padova

Di origini austro-tedesche, la nascita dello spritz è stata collocata temporalmente tra gli anni venti e gli anni trenta del secolo scorso. Il long drink sarebbe nato tra Venezia e Padova e, inizialmente, veniva realizzato non solo con l'Aperol ma anche con il Select (unico bitter disponibile a Venezia in quegli anni). Il vero boom si ha negli anni settanta quando tutto il Veneto lo beve. Undici anni fa, nel 2011, l'Iba lo ufficializza con il nome di spritz veneziano che poi sarà noto semplicemente come spriz.