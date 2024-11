Agricoltore rimane incastrato nel macchinario del mais: muore pochi minuti dopo

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Gravissimo incidente sul lavoro nella giornata di oggi sabato 9 novembre. Un agricoltore di 59 anni è morto dopo essere stato incastrato nel macchinario per la lavorazione del mais. Si indaga per fare tutti gli accertamenti del caso.

Stando alle prime informazioni, l'infortunio è avvenuto in un campo di Treviolo, in località Roncola, in provincia di Bergamo. L'uomo stava lavorando quando avvenuta la tragedia. In pochi minuti i soccorritori del 118 sono arrivati nell'azienda agricola di via Tobagi: purtroppo i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso del lavoratore.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale dell'Ats di Bergamo. Si procederà ora con tutte le indagini del caso. Purtroppo si tratta dell'ennesima vittima del lavoro in Lombardia.