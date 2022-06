Aggredita Karen Kokeshi, la fidanzata di Rovazzi: “Mi hanno lanciata sul marciapiede, ero terrorizzata” Karen Kokeshi, youtuber e influencer, è stata aggredita mentre tornava a casa per le strade di Milano. Due uomini le hanno strappato il telefono dalle mani e l’hanno scaraventata a terra. Lo ha raccontato lei stessa con una storia su Instagram.

A cura di Enrico Spaccini

Karen Kokeshi con Fabio Rovazzi (foto da Instagram)

Un'aggressione, una rapina mentre stava tornando a casa per le strade di Milano la sera di martedì 31 maggio. È quanto accaduto a Karen Rebecca Casiraghi, la 27enne di origini venete conosciuta come Karen Kokeshi. A raccontare quanto accaduto è stata proprio lei, pubblicando su Instagram una storia in cui mostra la ferita che ha riportato al ginocchio e racconta chi sono i responsabili di quei segni.

L'aggressione in strada

"Due uomini mi hanno aggredita, mi hanno lanciata sul marciapiede e mi hanno strappato il telefono falle mani", scrive Karen che poi ricorda il terrore che ha provato in quegli istanti. La paura di vedersi di nuovo attaccata da chi se ne stava andando con il suo smartphone, lasciandola a terra dolorante. "Quando sono saliti in macchina non ho guardato la targa, mi stavano fissando e avevo paura che lo notassero e che scendessero nuovamente, stavolta magari per farmi del male". Un episodio che ricorda quello accaduto pochi giorni fa a Francesca Mattiucci. Commessa di un negozio in corso Buenos Aires, si era accorta che un giovane stava cercando di rubare un paio di pantaloncini. Lei minaccia di chiamare la polizia, a quel punto inizia l'aggressione. Scaraventata a terra, il giovane ha iniziato a prenderla a calci e pugni.

Mezzo milione di iscritti e la relazione con Fabio Rovazzi

Karen oggi è una influencer, conosciuta anche per la sua relazione con Fabio Rovazzi, anche lui youtuber ma anche cantante e performer. Ha iniziato a caricare video su YouTube 13 anni fa, nel 2009. Ora può vantare di oltre mezzo milione di iscritti al suo canale, anche se ormai la sua attività si è spostata principalmente su Instagram e I vari social. Lo scorso 15 febbraio ha anche pubblicato il suo primo romanzo.