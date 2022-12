Aggredisce una commessa e la minaccia di morte: “Se mi denunci ti uccido” La sera dell’8 dicembre a Legnano una donna è rimasta vittima di un’aggressione mentre si trovava all’interno del suo negozio: il rapinatore l’ha anche minacciata di morte.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Violenta rapina ai danni di una commerciante di Legnano. La sera dell'8 dicembre la donna era al lavoro nel suo negozio di abbigliamento quando è entrato un rapinatore che l'ha aggredita. L'uomo non ha avuto alcuno scrupolo nei suoi confronti: come ha riferito la stessa commerciante Simona Scura si suoi profili social, l'aggressore le ha sottratto con prepotenza l'incasso e alcuni gioielli d'oro.

E ancora: dopo la rapina l'uomo l'ha trascinata con violenza fuori dal locale. Poi prima di darsi alla fuga l'aggressore le avrebbe detto: "Se mi denunci, ritorno e ti uccido".

La denuncia della commerciante sui social

Questo lo sfogo social della commerciante: "Mi domando a cosa serve darsi da fare, lavorare con coscienza e dedizione, impegnarsi per tenere in piedi la propria attività per poi rischiare la vita in un attimo".

La commerciante ha tenuto anche a scrivere che "mi colpevolizzo per non essere stata in grado di evitare lo scontro o la situazione, mi dico ‘se fossi stata più attenta', ‘se non fossi andata verso la porta dandogli modo di aggredirmi'". Ma poi la donna ovviamente sottolinea che "una cosa è certa, mi sono salvata".

I messaggi di solidarietà alla donna

In tanti hanno mostrato affetto e solidarietà alla donna che ha voluto ringraziare così chi le ha regalato un messaggio di conforto: "Impariamo a conoscerci e a vivere ogni volta che entriamo in contatto, con una vendita, un messaggio e una domanda. Io voglio respirare tutto il vostro bene per contrastare quanto di più negativo mi ha attraversato. Vi voglio bene per quanto mi state donando!". Non vuole ora che lasciare alle spalle questo brutto episodio: "Tornerà la luce. Torneremo a brillare insieme".