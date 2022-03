Aggredisce il presunto amante e tenta di dargli fuoco, ma si inceppa l’accendino: arrestato In casa sua sono state trovate due bottiglie di benzina da due litri ciascuna e una tanica di benzina da cinque litri. È stato quindi arrestato.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Non solo lo avrebbe aggredito, ma avrebbe addirittura provato a dargli fuoco: scenario di questa escalation di violenze è Palazzolo sull'Oglio, comune in provincia di Brescia. Un uomo di 54 anni, incensurato, ha provato più volte ad aggredire un cinquantenne che ritiene essere il presunto amante della moglie. Il 54enne sarebbe inoltre andato dai carabinieri per denunciare di stalking e minacce il 50enne.

I due tentativi di aggressione

A finire in manette però è stato proprio lui: i carabinieri, dopo averlo ascoltato, hanno fatto degli accertamenti sulla sua figura. Hanno quindi scoperto che, lo scorso gennaio, si era presentato all'esterno del bar – dove lavorano sia la moglie che il presunto amante – con delle mazze e dei fucili. Le persone presenti sono riuscite a disarmarlo e hanno quindi chiamato il numero unico delle emergenze 112. L'uomo era stato quindi identificato e le armi erano state sequestrate. Il 9 marzo scorso, si era presentato nuovamente davanti al locale. Questa volta però avrebbe portato con sé una bottiglia di benzina che avrebbe poi versato in testa al 50enne. Fortunatamente però l'accendino si è inceppato evitando il peggio.

Trovate in casa bottiglie e taniche di benzina

Il pubblico ministero Antonio Bassolino ha richiesto quindi una perquisizione domiciliare a casa del 54enne: i militari hanno così trovato nel box due bottiglie da mezzo litro l'una di benzina mentre nel garage è stata trovata una tanica di benzina da cinque litri. L'uomo è stato quindi arrestato con l'accusa di detenzione di materiale esplodente idoneo al confezionamento di molotov.