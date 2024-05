video suggerito

Aggredisce alcuni operatori sanitari all’ospedale Maggiore di Lodi: denunciata Una donna è stata denunciata perché accusata di aver aggredito il personale sanitario dell’ospedale Maggiore di Lodi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Nella giornata di oggi, lunedì 20 maggio, la polizia è intervenuta all'ospedale Maggiore di Lodi per calmare una paziente che avrebbe aggredito alcuni operatori sanitari. La donna, cittadina cinese, si sarebbe assentata dalla sala d'attesa. Di conseguenza avrebbe perso il proprio turno di visita. Avrebbe quindi preteso di essere visitata immediatamente. Ne sarebbe nata una discussione con gli operatori sanitari.

L'utente sarebbe andata in escandescenza: avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente il personale sanitario. Sono state quindi immediatamente allertate le forze dell'ordine. L'ispettore responsabile del posto di polizia presso il nosocomio ha provato a tranquillizzarla e farle capire di dover rispettare le regole, ma nonostante questo ha continuato a inveire contro tutti e poi ha cercato di entrare con prepotenza in ambulatorio.

È stato quindi necessario chiedere l'intervento di una pattuglia delle forze dell'ordine in servizio di controllo per contenerla. Per le sue azioni, infatti, avrebbe impedito agli altri utenti di accedere alle visite programmate. Solo dopo un po' di tempo, si è tranquillizzata ed è stata affidata – proprio per il suo stato di agitazione – alla cure dei medici. È stata comunque denuncia per interruzione di pubblico servizio e sanzionata per le ingiurie e le molestie nei confronti del personale. Dovrà infatti pagare mille euro.