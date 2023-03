Aereo precipita nel cortile di una villa: tutti miracolosamente illesi Un aereo ultraleggero è precipitato nel pomeriggio di oggi, domenica 26 marzo, all’interno del giardino di una villa a Casciago, provincia di Varese. Per fortuna il pilota, un ragazzo di 25 anni, è fortunatamente riuscito a salvarsi.

A cura di Enrico Tata

Tutti illesi, per fortuna. Ma sarebbe potuta finire in maniera ben peggiore, per il pilota e per i proprietari dell'abitazione. Un aereo ultraleggero è precipitato nel pomeriggio di oggi, domenica 26 marzo, all'interno del giardino di una villa a Casciago, provincia di Varese. Per fortuna il pilota, un ragazzo di 25 anni, è fortunatamente riuscito a salvarsi, lanciandosi con il paracadute prima dello schianto. Per lui soltanto spavento e nessuna ferita. Anche i proprietari della villa sono rimasti illesi. L'ultraleggero, infatti, è caduto proprio all'interno del giardino, non danneggiando in nessun modo il fabbricato.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli specialisti del Saf, il nucleo Speleo Alpino Fluviale, per la messa in sicurezza dell'area. Sono in corso accertamenti per ricostruire nei minimi dettagli la dinamica dell'incidente da parte dei carabinieri della stazione locale. Come si vede dalla foto diffusa dai pompieri, la fusoliera si è spezzata in più parti dopo l'atterraggio nel giardino privato dell'abitazione. La villa si trova nella zona residenziale di Casciago, a pochi passi dalla chiesa del paese.

Al quotidiano locale VareseNews la presidente dell'Aeroclub Adele Orsi, Margherita Acquaderni, ha dichiarato che il pilota è un socio del club: "È un nostro socio, cittadino svizzero: non ho parlato direttamente con lui ma mi hanno riferito che sta bene e ha chiamato subito lui stesso al telefono". Sul posto sono arrivate due ambulanze ma, come detto, non c'è stato bisogno del lavoro degli operatori sanitari. Il pilota 22enne è stato accompagnato per precauzione in codice verde al pronto soccorso, ma non ha riportato alcuna ferita.