Addio (momentaneo) all’edera sul palazzo di viale Majno 20: il bonus facciate ne ha imposto la rimozione Che fine ha fatto l’edera sul palazzo di viale Majno 20 a Milano? A causa dei lavori di ristrutturazione, effettuati grazi al bonus 110, il verde è stato momentaneamente rimosso.

È una delle case più caratteristiche di Milano. Chiunque passi da viale Majno, al civico 20, si è almeno una volta fermato ad ammirare la facciata dell'abitazione in questione interamente ricoperto dall'edera rampicante. Una distesa di verde che dalla base dell'edificio arrivava fin quasi all'ultimo piano, nascondendo il colore dell'intonaco dei muri, protetti da un velo di mistero che ha sempre interrogato i passanti. Ora, però, il palazzo di viale Majno 20 è osservabile nel suo splendore originale.

Addio (per il momento) alla casa con l'edera di viale Majno

La casa d'epoca, sita a due passi dalla meravigliosa piazza Duse, è stata ristrutturata nei suoi esterni dal condominio che ha approfittato del bonus facciate del 110 per cento. Come spiegato da alcuni condomini a Fanpage.it, l'operazione si è resa necessaria per ridare ossigeno alle mura e svecchiare la facciata. Per consentire agli operai di svolgere al meglio il lavoro, si è quindi deciso di recidere momentaneamente quanta più edera possibile. Anche la pianta, inoltre, aveva bisogno di una manutenzione piena, motivo per cui l'intervento ha permesso di risolvere due "problemi" in un colpo solo. Nel contratto stipulato con l'impresa che ha realizzato i lavori di ristrutturazione, la conservazione del verde e della sua rigogliosità era uno dei punti centrali.

La società che ha gestito i lavori: Avvalsi di un agrotecnico e un biologo

Per questo motivo, come si legge in un cartello affisso sulla cancellata esterna del palazzo, "è stata necessaria la sinergica collaborazione di un agrotecnico e di un biologo. Una delle prime attività è la potatura controllata e cautelativa della vegetazione vicino alle aperture". La società Riva ha sottolineato come si stia eseguendo "un meticoloso controllo dello stato di fatto per poter selezionare le zone dove rimuovere il secco nascosto dal verde e limitare lo spessore della

vegetazione". Insomma, entro qualche settimana la facciata del palazzo di viale Majno 20 dovrebbe tornare allo splendore di prima, con la rigogliosa vegetazione che tornerà a coprire i muri esterni riavvolgendo nel mistero uno degli edifici più belli di Milano.