Addio al partigiano Franco Gibaldi: “Saremo sempre riconoscenti per quello che ha fatto” È morto all’età di 96 anni il partigiano Franco Gibaldi: aveva combattuto in Val d’Ossola. Lo conoscevano tutti al Giambellino. L’Anpi di Milano lo ricorda: “Gli saremo sempre riconoscenti per tutto quello che ha fatto per noi”.

A cura di Giorgia Venturini

È morto ieri Franco Gibaldi. Tutti al Giambellino lo conoscevano come il partigiano che aveva combattuto in Val d'Ossola. Se ne va un altro protagonista della Resistenza di Milano: Gibaldi aveva 96 anni. A dare la notizia è stato il presidente dell'Anpi Provinciale di Milano Roberto Cenati: "Ci ha lasciato ieri, all’età di 96 anni, il partigiano combattente Franco Gibaldi. Oppositore al fascismo fin da giovanissimo, aveva partecipato nell’Ossola ad alcune tra le fasi più difficili e gloriose della Resistenza italiana, insieme ai fratelli Gino e Carlo. Numerosi compagni di lotta di Franco, fra cui Rodolfo Pellicella, caddero nell’eccidio nazifascista di Fondotoce del 20 giugno 1944. I fratelli Gibaldi continuarono, instancabilmente, la lotta contro il nazifascismo fino alla Liberazione".

Anpi: Saremo sempre riconoscenti per quello che ha fatto per noi

Per il suo impegno e la battaglia per la libertà Gibaldi era conosciuto da tutti: "Franco, da sempre iscritto alla Sezione Anpi del Giambellino – continua il presidente Cenati – era molto conosciuto nel proprio quartiere e non mancava mai di portare la propria testimonianza nelle scuole, per tenere viva la Memoria tra le giovani generazioni. Gli saremo sempre riconoscenti per tutto quello che ha fatto per noi. Ai familiari esprimiamo la nostra affettuosa e commossa vicinanza". Il presidente provinciale dell'Anpi ha riportato queste parole in un post su Facebook: in poco tempo sono arrivati i primi commenti. "Grazie per il tuo esempio". Oppure, "mi piange il cuore ogni volta che leggo di qualcuno di loro che se ne va".