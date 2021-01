in foto: Simone Bedon (Foto Sos Emergenza)

È morto all'età di 43 anni Simone Bedon, fondatore di"Sos Emergenza". La notizia è giunta nella giornata di ieri attraverso l'account ufficiale della piattaforma nata a Milano ma attiva in tutta Europa per diffondere la cultura del soccorso. I colleghi hanno così detto addio al giovane deceduto a pochi giorni dall'inizio del nuovo anno che lascia un figlio di pochi mesi: "Ti promettiamo che il tuo sogno proseguirà con ancora più entusiasmo e determinazione", le parole condivise sui social.

Bedon lascia un figlio di pochi mesi

Nato a Sesto San Giovanni, Simone Bedon, dopo essersi diplomato al liceo del comune alle porte di Milano aveva conseguito la laurea in Economia e Commercio presso il capoluogo lombardo. Poco dopo l'idea e la creazione della piattaforma "Sos Emergenza", nata per diffondere la cultura del soccorso: attraverso i loro canali social infatti cercano di far comprendere l'importanza di una rapida diffusione delle notizie ai cittadini, affrontando temi come la Social Media in Emergency Situations, ossia come impiegare i social media per la comunicazione durante le emergenze. Col tempo "Sos Emergenza" è diventata una piattaforma presente su Facebook, Twitter, Instagram e Youtube, punto di riferimento in tutta Europa.

Hai affrontato la malattia con il sorriso e senza perdere la voglia di scherzare

"Simo, il tuo entusiasmo ed il tuo carisma ci hanno fatto incontrare – si legge nel post di commiato pubblicata dalla pagina Facebook "Sos Emergenza" – la tua genialità, il tuo estro e la tua capacità di fare ridere tutti ci hanno guidato verso l’inimmaginabile. Sei riuscito in pochissimo tempo a creare una piattaforma di #emergencynews tra le più seguite e potenti d’Europa. E tutto questo col sorriso e la sagacia di sempre". E poi l'accenno alla malattia che l'ha strappato ai suoi cari troppo presto: "L’hai affrontata così, sempre col sorriso e la voglia di scherzare. Ti promettiamo che il tuo sogno proseguirà con ancora più entusiasmo e determinazione", concludono i colleghi sul social.