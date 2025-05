Accoltellato più volte alla gola, 23enne trovato senza vita sulla riva del Po: “C’era una scia di sangue”

video suggerito

A cura di Giulia Ghirardi

"C'era una scia di sangue vicino al corpo". È questo l'ultimo dettaglio reso noto nell'ambito delle indagini dei carabinieri di Pavia che cercano di far luce sulla morte del giovane turista tedesco di 23 anni, trovato senza vita ieri mattina, mercoledì 30 aprile, sulla riva del fiume Po, in località Bombardone, nel Comune di Zinasco (Pavia).

Secondo quanto appreso da Fanpage.it, la vittima sarebbe un turista tedesco di 23 anni, arrivato in Italia lo scorso 26 aprile insieme a quattro amici con cui si era accampato in tenda nei pressi del Silver Lake per una battuta di pesca. Come riferito a Fanpage.it, il 23enne sarebbe stato visto per l'ultima volta ieri mattina, mercoledì 30 aprile, verso le 8:30, ancora vivo. Meno di due ore dopo, intorno alle 11:30, è stato trovato senza vita da due pescatori che camminavano sull'argine del Po diretti alla Lanca di Zinasco.

Ricevuta la segnalazione, i carabinieri di Pavia, coordinati dal comandante Sandro Colongo, sono intervenuti per avviare le indagini. Una volta eseguito il sopralluogo della zona, gli investigatori hanno individuato la presunta causa della morte: profondi tagli alla gola inferti con un coltello da cucina rinvenuto poco lontano dal cadavere nel corso degli accertamenti della scientifica. Inoltre, secondo gli ultimi aggiornamenti, sembrerebbe che nella zona del ritrovamento sia stata identificata una scia di sangue: particolare che ha portato gli investigatori a supporre che il giovane, dopo la prima coltellata, abbia percorso alcuni metri prima di cadere a terra.

Per avere maggiore dettagli sulle circostanze della morte del 23enne bisognerà, però, attendere gli esiti dell'autopsia che verrà disposta dall'autorità giudiziaria e sarà effettuata nei prossimi giorni all'istituto di Medicina Legale dell'Università di Pavia.