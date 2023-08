Accoltellato all’addome in pieno centro a Milano: sono due le persone ricercate Sono due le persone ricercate per aver accoltellato un uomo di 39 anni in pieno centro a Milano. L’aggressione sarebbe scaturita da una coltellata di troppo.

Nella serata di ieri, lunedì 21 agosto, in via dei Piatti, pieno centro storico di Milano, è stato accoltellato un uomo di 39 anni. Sulla base degli elementi raccolti fino a questo momento dalle forze dell'ordine, sarebbero due le persone ricercate. Non vi sarebbe alcun rapporto tra i tre: i due, infatti, sarebbero sconosciuti al 39enne. L'aggressione sarebbe arrivata al culmine di un litigio.

La vittima aggredita fuori dal locale in cui aveva finito di lavorare

La vittima aveva appena terminato il proprio turno nel ristorante dove lavora: si tratta di un locale che si trova in via dei Piatti, traversa di via Torino, al civico 4. A un certo punto, sarebbe stato avvicinato da due uomini: i tre avrebbero iniziato a discutere. Sembrerebbe che all'origine della discussione ci fosse "uno sguardo di troppo".

Il 39enne non è in pericolo di vita

Uno dei due ha poi estratto un coltello e lo ha colpito. I medici e i paramedici del 118, inviati dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), lo hanno trasferito con un'ambulanza in ospedale e precisamente al Policlinico dove è stato ricoverato in codice rosso: le sue condizioni sono serie, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Nel frattempo, i carabinieri della stazione Duomo hanno svolto i rilievi del caso sul luogo dell'aggressione. Hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Le immagini, insieme a una possibile descrizione dei due uomini fornita dalla vittima, potrebbe aiutare gli inquirenti a rintracciare i responsabili e soprattutto avere un quadro più chiaro dell'intera vicenda.