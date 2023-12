Accoltellato alla Vigilia di Natale, il cadavere abbandonato in un parcheggio: si cercano gli assassini Ieri sera a Brescia è stato trovato un cadavere in un parcheggio pubblico: l’uomo presentava diverse ferite da taglio. Si cercano i responsabili. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

368 CONDIVISIONI condividi chiudi

Morto in incidente stradale (Immagine di repertorio)

Nella serata di ieri, domenica 24 dicembre, è stata fatta una macabra scoperta a Brescia. Nel giorno della Vigilia di Natale, è stato trovato un cadavere in un parcheggio pubblico. Si tratta di un uomo che presenta diverse ferite da taglio. Le indagini sono state affidate ai carabinieri che sono alla ricerca dei responsabili.

La segnalazione è arrivata alle 21 di ieri sera. Ai soccorritori, è stato raccontato che in via Milano al civico 81 c'era una persona riversa a terra. Sono intervenuti i militari della compagnia di Brescia: l'uomo, purtroppo, era morto. Gli operatori sanitari del 118, arrivati con le forze dell'ordine, non hanno potuto far altro che segnalarne il decesso.

Il corpo appartiene a una persona straniera che non è ancora stata identificata. A un primo esame, è stato possibile notare che presentava diverse ferite da taglio. È possibile quindi che sia stato colpito più volte da alcune persone durante un'azione violenta: bisognerà capire se si sia trattato di un pestaggio, una rissa o un tentativo di rapina.

I militari bresciani, insieme ai colleghi del Nucleo investigativo, sono a lavoro per cercare di chiarire l'accaduto. Sono stati, infatti, svolti tutti i rilievi del caso: questi saranno necessari anche a individuare i responsabili.