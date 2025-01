video suggerito

Vuole entrare a una festa privata a Capodanno e scoppia una rissa: muore accoltellato poco dopo Un uomo di 42 anni è stato ucciso a Provaglio d’Iseo, in provincia di Brescia, la notte di Capodanno: si cerca l’aggressore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

104 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia la notte di Capodanno. Un uomo di 42 anni è stato ucciso a Provaglio d'Iseo, in provincia di Brescia. Stando alle prime informazioni è stato colpito con una coltellata al petto. Nonostante l'intervento dei soccorsi per il 42enne non c'è stato più nulla da fare. Sul posto i carabinieri che stanno ora ricostruendo quanto avvenuto. Si sta cercando ora di ricostruire quanto accaduto e di risalire al responsabile dell'aggressione.

Da quanto emerso finora, la vittima voleva entrare a una festa privata per festeggiare l'inizio del nuovo anno, ma era stato respinto. Si era infatti presentato davanti a una palestra affittata da un gruppo di ragazzi per trascorrere la notte di Capodanno, ma non era stato fatto entrare. Così il 42enne ha dato vita ad una rissa: a un certo punto qualcuno lo ha accoltellato. I medici legali infatti hanno accertato subito che l'uomo era stato ucciso con un fendente al petto. I militari stanno cercando di risalire a ogni partecipante della festa.

Articolo in aggiornamento