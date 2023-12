Accoltellata mentre è sul bus: 45enne ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Niguarda Una donna di 45 anni è stata accoltellata a Milano a bordo di un autobus: l’aggressore è poi fuggito ma sarebbe già stato identificato dalle forze dell’ordine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una donna di 45 anni è stata accoltellata su un autobus nel quartiere Sant'Ambrogio, nella periferia meridionale di Milano. Ancora ignote le ragioni: pare che tra lei e l'uomo che l'ha colpita ci sia stata una discussione sfociata in lite, ma tutte le ipotesi sono ora al vaglio degli inquirenti. Del caso si sta occupando la Polizia, dopo essere intervenuta assieme al personale medico sanitario dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) e di Atm.

La vicenda è avvenuta su un mezzo della Linea 98 di Atm, attorno alle 23.30 di ieri sera venerdì 29 dicembre, mentre il bus passava su via San Vigilio, all'angolo con via San Paolino. I due, un uomo e una donna, avrebbero avuto una lite per motivi ancora da chiarire, fin quando lui avrebbe estratto un coltello, colpendola al torace, alla spalla e alla gamba. La donna è rimasta sul bus, accasciatasi in una pozza di sangue, mentre sul posto arrivavano un'automedica ed una ambulanza. L'aggressore, nel frattempo, si era già dato alla fuga.

Portata in codice rosso all'ospedale Niguarda, non sarebbe in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono giudicate gravi. La vittima è una 45enne originaria di El Salvador, non in regola con il permesso di soggiorno: l'aggressore sarebbe stato identificato a sua volta nella zona di Parco Sempione. Si tratterebbe di un uomo di origini latinoamericane, ma la polizia sta vagliando la sua posizione e l'eventuale coinvolgimento nel fatto. Ancora da ricostruire infatti l'esatta dinamica della vicenda e le motivazioni che possano aver spinto l'uomo a colpire la 45enne salvadoregna, raggiunta a torace, spalla e gamba.