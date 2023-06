Accoltella un 34enne in strada per gelosia, arrestato per tentato omicidio Due uomini hanno avuto una violenta lite a Lomazzo per questioni di gelosia. Uno dei due, un 47enne, ha accoltellato l’altro e si è allontanato. Rintracciato, è stato arrestato per tentato omicidio.

Un 47enne è stato arrestato ieri sera, giovedì 8 giugno, con l'accusa di tentato omicidio. Poche ore prima, l'uomo avrebbe accoltellato un 34enne con cui stava discutendo in via Cesare Cantù a Lomazzo (in provincia di Como) pare per motivi di gelosia. Rintracciato e accompagnato in caserma, ha confessato e ha fatto ritrovare il coltello che avrebbe usato.

L'intervento dei carabinieri per una lite

La chiamata al 112 è arrivata poco dopo le 19 per una violenta lite in corso ai bordi di via Cantù. Arrivati sul posto, è stato trovato un 34enne con ferite da arma da taglio all'addome e al braccio. Ai carabinieri ha raccontato che a ferirlo era stato un 47enne e che l'aveva fatto per motivi di gelosia.

Iniziate le ricerche, basandosi anche su quanto riportato da alcuni testimoni, i militari hanno svolto alcuni accertamenti sulle banche dati e hanno pattugliato la zona. Nelle ore successive il 47enne è stato trovato a Lurago mentre rientrava a casa.

La confessione del 47enne e il ricovero in ospedale del ferito

Si tratta di un uomo, italiano, residente in Abruzzo ma domiciliato a Lurago Marinone. Una volta accompagnato in caserma, ha confessato di aver accoltellato il rivale e ha indicato il luogo dove aveva messo il coltello. Il 47enne è stato quindi arrestato con l'accusa di tentato omicidio.

Il 34enne ferito, invece, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Si trova ancora ricoverato lì, ma è stato dichiarato fuori pericolo.