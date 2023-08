Accoltella e uccide un 23enne alla stazione di Calolziocorte davanti alla madre: fermato un 25enne Un 25enne è stato fermato con l’accusa di omicidio volontario. Secondo gli investigatori, è stato lui a uccidere con un coltello Malcolm Mazou Darga alla stazione di Calolziocorte.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

È stato fermato all'alba di oggi, mercoledì 30 agosto, il presunto autore dell'omicidio di Malcolm Mazou Darga. Si tratta di un 25enne che nel pomeriggio di ieri avrebbe ferito a morte con un coltello il 23enne tra i binari 2 e 3 della stazione ferroviaria di Calolziocorte (in provincia di Lecco) sotto gli occhi della vittima. Portato al carcere di Pescarenico, il 25nne dovrà rispondere dell'accusa di omicidio volontario.

L'omicidio alla stazione

Era il primo pomeriggio di martedì 29 agosto e Malcolm Mazou Darga si trovava alla stazione di Calolziocorte insieme a sua madre. Ad un certo punto, un ragazzo si è avvicinato al 23enne originario del Burkina Faso e con un'arma da taglio lo ha colpito in pieno giorno per poi fuggire.

I primi a intervenire in soccorso di Darga è stato il personale della polizia ferroviaria che si trovava poco lontano. Il giovane è stato poi trasportato d'urgenza all'ospedale Manzoni di Lecco, ma è morto poco dopo per le ferite.

Identificato il presunto aggressore

Le telecamere della zona, sia quelle della stazione che quelle comunali lungo via Galli e via Stoppani, hanno ripreso sia l'agguato che la fuga dell'aggressore. Per gli agenti polizia ferroviaria e della Questura, che hanno subito avviato le indagini, non è stato difficile risalire all'identità del sospettato.

Nonostante questo, non è stato possibile arrestarlo subito perché non era presente né in casa né sul luogo di lavoro. Il 25enne, italiano e originario del Burkina Faso come la vittima, è stato poi rintracciato alle prime ore del 30 agosto nell'abitazione della fidanzata. Non è ancora chiaro il movente, ma intanto il 25enne è stato sottoposto a fermo per omicidio volontario e trasferito al carcere di Pescarenico.