Accendono una sigaretta sul pullman: l’autista li rimprovera e loro lo picchiano Due ragazzi si trovavano su un pullman delle Autolinee Varesine quando, alla richiesta del conducente di spegnere la sigaretta, lo hanno aggredito provocandogli la frattura del naso.

A cura di Ilaria Quattrone

Hanno acceso una sigaretta su un pullman, l'autista è intervenuto per rimproverarli e loro lo hanno aggredito: è quanto accaduto nel pomeriggio di oggi, venerdì 22 aprile, ad Angera (Varese). L'uomo è stato trasferito in ospedale per tutte le cure del caso, ma fortunatamente non versa in gravi condizioni. Intanto la posizione degli aggressori è al vaglio delle forze dell'ordine.

I due hanno fratturato il naso all'autista

Stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Corriere della Sera", l'autobus è arrivato al capolinea della corsa "N20" delle Autolinee Varesine. Il servizio di trasporto pubblico locale collega Varese al Lago Maggiore. Una volta arrivati in Piazzale Vittoria, l'autista – un uomo di 49 anni – ha notato i due che si accendevano una sigaretta. Il conducente si è quindi avvicinato facendo notare loro il divieto di fumare e chiedendo di spegnere la sigaretta. I due però invece di scusarsi lo hanno preso a pugni provocandogli una frattura al naso.

Portato in pronto soccorso

Sul posto è quindi intervenuta la polizia locale che ha identificato entrambi: uno di loro era già stato segnalato per episodi simili sempre a bordo di mezzi di trasporto. I due adesso rischiano sia una denuncia per aggressione con lesioni che probabilmente una per interruzione di pubblico servizio. L'autista è stato invece soccorso dagli operatori sanitari del 118: è stato curato sul posto e poi trasferito nel primo pomeriggio al pronto soccorso dell'ospedale Carlo Ondoli in codice verde. Solo un anno fa, un altro autista era stato aggredito perché aveva chiesto a un passeggero di mettere la museruola al cane.