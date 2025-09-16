Abusi sessuali sulle allieve minorenni: arrestato un istruttore di equitazione a Milano

Un istruttore di equitazione, impiegato in un maneggio in provincia di Milano, è stato accusato di essere responsabile di violenza sessuale a danno di alcune allieve minorenni. L’uomo è stato arrestato e portato nel carcere di San Vittore.

Un istruttore di equitazione impiegato in un maneggio in provincia di Milano è stato arrestato dalla polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano – V Dipartimento, accusato di essere responsabile di violenze sessuali a danno di alcune allieve minorenni. In seguito all'operazione, eseguita lo scorso 12 settembre, l'uomo è stato trasferito presso la Casa Circodariale di Milano San Vittore dove si trova tuttora.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l’attività di indagine, condotta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano, avrebbe preso il via a seguito della denuncia presentata dai genitori di una delle allieve che avrebbero subito le violenze. Le successive indagini, svolte dai poliziotti della 4° Sezione della Squadra Mobile, hanno poi evidenziato come l’uomo, approfittando del proprio ruolo di potere di insegnante di equitazione, nel contesto sportivo abbia compiuto diverse molestie sessuali nei confronti di alcune allieve di minorenni.

In particolare, le audizioni protette di alcune delle ragazze iscritte al centro di equitazione avrebbero permesso di individuare ulteriori vittime di abusi commessi sempre dall’uomo all’interno del maneggio. L'istruttore di equitazione è stato quindi rintracciato all’interno del maneggio in provincia di Milano e portato presso la Casa Circodariale di Milano San Vittore.